「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）2位VIERATV-55ZS8（パナソニック）3位AQUOS OLED4T-C48GQ3（シャープ）4位VIERATV-55Z90A（パナソニック）5位REGZA55X8900R（TVS REGZA）6位REGZA55X8900N（TVS REGZA）7位REGZA55X8900L（TVS REGZA）8位VIERATV-55Z90B（パナソニック）9位