ロゼットは2026年1月13日、泡洗顔ブランド「ロゼット洗顔サボン」から、角栓・テカリをごっそりオフする「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」を発売します。重曹（※1） 、炭（※2） 、パンテノール（※3）配合。しつこい毛穴の角栓をオフしてすっきりつるつる肌へ洗い上げます。※1炭酸水素Na[pH調整剤]※2清浄成分※3製品の抗酸化剤■濃密“石けん泡”！すっきりうるおう洗い上がりを実現従来の泡洗顔（※4）の約3倍