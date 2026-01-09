サンフレッチェ広島が今冬真っ先に求めたFW鈴木章斗は入団会見の最初の挨拶で力強く宣言した。「このチームで得点王を取れると思って自信を持って来たので、それを目指して今年1年頑張りたいです」サンフレッチェ広島は8日、明治安田J1百年構想リーグの新加入選手記者会見を実施。湘南ベルマーレから完全移籍した鈴木は、「移籍するのも初めてですし、不安もありながら悩みましたが、優勝できると思ったので選びました」と明か