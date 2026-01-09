【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』より、6種の封入特典のうち、第2弾が解禁された。 ■「自分を大好きになろう」という想いを写し出す一枚 今回公開されたのは、撮影初日に、夕日に照らされたビーチで。写真集本編未収録の水着カット。 撮影に臨むにあたり、「自分を大好きになろう」と心に決めていたという松田。その想いが写し出されたような一枚となっている。