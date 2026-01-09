日経225先物は11時30分時点、前日比550円高の5万1740円（+1.07％）前後で推移。寄り付きは5万1560円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万1615円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。開始直後は5万1700円まで上げ幅を広げた後に5万1370円まで上げ幅を縮めるなど荒い値動きをみせた。ただ、下値の堅さが意識されるなかで断続的なロングの動きが指数を押し上げる形になり、終盤にかけて朝方の高値を突破し5万1780円ま