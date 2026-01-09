これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、下越の広い範囲と佐渡に強風注意報、上・中越になだれ注意報の出ているところがあります。 積雪の多くなっている地域では、なだれに注意ください。 ◆9日(金)これからの天気 いま雪が降っているところも次第にやんでくるでしょう。 日中は雲が多めですが、隙間から日が差すこともありそうです。沿岸部を中心に風の強い状態は続くでしょ