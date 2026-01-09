ヴィッツ [東証Ｓ] が1月9日昼(12:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比90.3％増の2.3億円に拡大し、通期計画の5.9億円に対する進捗率は39.6％に達し、5年平均の22.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.7％→16.3％に急上昇した。 株探ニュース