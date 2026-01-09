サッカー・アルビレックス新潟の選手たちが宮崎キャンプに向けて出発しました。 ■船越優蔵監督 「おはようございます。行ってきます。」 9日朝、新潟空港に集まったアルビの選手たち。2月に開幕する百年構想リーグを前に、新体制での宮崎キャンプに臨みます。 ■落合陸選手 「船越監督が求めているものを体現できるように準備してきたつもりなので、しっかりキャンプでより準備を高めて公式戦で試合に出ら