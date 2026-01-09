10日(土)からの3連休、県内では海上を中心に非常に強い風が吹き、12日ごろは平地も含めて【警報級の大雪】になる恐れがあります。 10日(土)は日本海で低気圧が急速に発達し、その後12日ごろにかけて強い冬型の気圧配置となる見込みです。 ◆10日(土)に予想される最大瞬間風速 上・中・下越25m 佐渡30m ◆24時間予想降雪量（11日(日)午前6時～12日(月)午前6時まで・最大） 上・中・下越の平地30cm 上・中