俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、新たにスタート。今回は、金井浩人が演じる佐久間盛重を紹介する。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…金井浩人が演じる佐久間盛重は、信長と、その弟・信勝の両方に仕えた経験を持つ。桶狭間の戦いでは要衝・丸根砦（まるねとりで）を任されるが……。大河ドラマ第65作で描く