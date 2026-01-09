週末の3連休にかけて、警報級の大雪となることが予想され、気象台が注意を呼び掛けています。広島地方気象台によると、中国地方には11日から12日ごろにかけて、強い寒気が流れ込み、広島県内で大雪となる見込みです。同じ場所で降り続いた場合は警報級の大雪となる可能性があります。雪の降る量は、11日午前6時からの24時間で、多いところで北部と南部の山地で50センチ、南部の平地でも15センチが予想されています。気象台が