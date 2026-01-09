札幌市中央区のアパートで、就寝中の２０代女性が窓を割って入ってきた男に性的暴行を受ける事件がありました。男は現在も逃走中です。札幌市中央区のアパートの１階で１月９日午前０時半ごろ、自室で寝ていた２０代後半の女性が、部屋に侵入してきた３０代くらいの男に性的暴行を受けました。警察によりますと、男は窓ガラスを何らかの方法で割り、室内に侵入したということです。女性は１人暮らしで男と面識はないと