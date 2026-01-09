22日に告示される県知事選挙を前に長崎市で候補者のポスター掲示板の設置が始まりました。 長崎市の宝町公園では午前9時半から市選挙管理委員会の職員の立ち合いのもと、委託業者が県知事選挙のポスター掲示板を設置しました。 長崎市では9日から20日までに道路沿いや公民館など748か所に設ける予定です。 （長崎市選挙管理委員会 西原 政彦 事務局長） 「それぞれの候補者の主張やご意見をよ