2026年1月8日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国が日本に対して軍民両用製品の輸出を全面禁止することに関するフランス主要紙の報道を紹介した。記事はまず「フィガロ」が報じた内容を紹介。記事によると、同紙は中国商務部が6日に発表した軍民両用製品の対日輸出全面禁止措置を「かつてのような嫌がらせの域を超え、日本経済および産業にとって深刻な打撃となり得る」と指摘した