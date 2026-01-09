生活家電を手がけるアクア（東京都中央区）は、2ドア冷凍冷蔵庫「AQR-SBS48A」を2026年1月16日に発売する。省スペースな薄型設計ながら冷蔵283L、冷凍192Lの大容量欧米で定番だという"Side by Side"パノラマオープンスタイルを採用。薄型かつ大容量設計で、食品が整理しやすい仕切り棚など従来モデルの機能性はそのまま、大理石調のガラス扉など、さらなる高級感のあるデザインを採用している。庫内を縦に2分割し、右側に冷蔵室、