韓国の俳優ソン・ジュンギとチョン・ウヒがW主演する韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』のDVD-BOX1が4月3日、DVD-BOX2が5月13日に発売されることが決定した。【撮り下ろしカット】さわやかな笑顔を見せるソン・ジュンギソン・ジュンギは、ドラマ『ヴィンチェンツォ』、『太陽の末裔Love Under The Sun 』、『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』など数多くのヒット作に主演し、日本でも多くのファンの心をわしづかみにしてき