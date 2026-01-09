漫画『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』が、コミックス5巻連続でTVアニメ出演キャストのサイン入り色紙が当たる企画を実施することを発表した。これはTVアニメ第２期制作応援キャンペーンであり、原作者・久世蘭の細やかで可愛らしい絵をぜひ紙でも味わっていただきたいという編集者の想いが込められている。【写真】雰囲気が変わった！前田佳織里のアー写2026年1月16日発売の『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』22巻から