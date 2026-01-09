日本が中国に輸出した食品などの通関手続きに遅れが出ていることが分かりました。北京にある日本大使館は適切な対応を求めています。通関手続きに遅れが出ているのは日本から中国へ輸出された酒類や食品などで、▼新たな書類提出が求められたり、▼港に商品が留め置かれたりするケースもあるということです。北京の日本大使館には、特に日本酒の手続きに時間がかかっているという相談などが寄せられており、中国側に適切な対応を要