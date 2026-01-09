山梨県で発生した山林火災は延焼が続いています。火は最も近い住宅までおよそ150メートルに迫っていて、自衛隊も出動して消火活動が行われています。現場から中継です。山梨県上野原市です。私がいるのは中央道上り線の談合坂サービスエリアの近くで、現場を見てみますと、山の広い範囲で白い煙が上がり、風で流されているのがわかります。山梨県東部の上野原市の扇山では、きのう、山林火災が発生し、日没までヘリコプターなどが