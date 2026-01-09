23年に闘病の末、脳腫瘍で亡くなった元阪神の横田慎太郎さん（享年28）が故郷である鹿児島県内の小学校の道徳教材に登場することが9日、分かった。横田さんは現役引退後に全国を回って自身の体験を伝える講演活動を継続。特に「子どもたちに目標を持つことの大切さを伝えたい」とずっと口にしてきた横田さんの願いが叶うことになる。（取材・遠藤礼）関係者によれば、横田さんが登場するのは令和8年度用の小学校低学年へ向