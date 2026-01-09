日本マクドナルドは16日より、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」、「ポムポムプリン」を期間限定で販売する。【画像】ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」第2弾は車型などハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、マクドナルドモチーフをクレヨンしんちゃんのおもちゃとして表現した全6種類のラインアップ。「レストランが変身！カンタム・ロボ」は、マクドナルドのお店をロボットに変形させる遊びが楽しめる。自由に物