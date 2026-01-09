殺人事件があったマンションに入る警視庁の捜査員＝9日午前9時50分ごろ、東京都大田区東京都大田区のマンションで男性の遺体が見つかった殺人事件で、警視庁大森署捜査本部は9日、身元について、住人で音響設備会社社長河嶋明宏さん（44）と明らかにした。捜査本部によると、遺体には、首や下腹部など少なくとも5カ所に刺し傷があった。他にも抵抗した際に負ったとみられる傷が両手の指で確認された。捜査本部は何者かが強い殺意