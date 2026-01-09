2025年シーズンまでプロ野球・ロッテでプレーしていた澤村拓一投手が自身のSNSを更新。現役引退を発表しました。澤村投手は2010年ドラフト1位で中央大から巨人に入団。ルーキーイヤーから29試合に先発し、11勝、防御率2.03の活躍で新人王に輝きました。2015年からはリリーバーとして腕を振り、2016年にはセーブ王を獲得。2020年にはトレードでロッテに移籍し、2021年には海外FAを行使しMLBに挑戦しました。MLBでは2年間で通算104試