昨年１２月８日に結成２０周年を迎えたＡＫＢ４８は、６年ぶり出場となった大みそかＮＨＫ紅白歌合戦で豪華ＯＧと共演し、大きな話題となった。現役メンバーのエース・小栗有以（２４）は「２１年目が大事！２０２６年を駆け抜けたい」と力を込める。初のフォト＆スタイルブック「ＡＢ型の左利き」を発売するなど、男女問わずファンを魅了する小栗が、今後の決意を明かした。――初めてのフォト＆スタイルブックではメイク