【モデルプレス＝2026/01/09】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、封入特典の第2弾が解禁された。【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿◆松田里奈、ビーチで水着姿披露封入特典は全6種。今回公開されたのは、撮影初日、夕日に照らされたビーチで撮影された水着カットで、写真集本編には未収録の1枚となっている。撮影に臨むにあたり、「自分を大好きになろう