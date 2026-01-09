【モデルプレス＝2026/01/09】HANA（ハナ）を輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリスト・ふみのが、1月11日放送の日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）に出演決定。デビュー曲「favorite song」を初パフォーマンスする。【写真】HANA出身「ノノガ」参加者、デビュービジュアル◆ふみの「シューイチ」で初パフォーマンス決定先日シンガーソングライターとしてのソ