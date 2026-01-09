【モデルプレス＝2026/01/09】女優の菅井友香と中村ゆりかがW主演を務め、2024年にテレビ東京にて放送されたドラマシリーズ「チェイサーゲームW」の映画化が決定。「チェイサーゲームW 水魚の交わり」として、2026年5月15日に公開されることがわかった。【写真】菅井友香＆中村ゆりか、ラブラブ密着ショット◆菅井友香＆中村ゆりか「チェイサーゲームW」映画化ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から