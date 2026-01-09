サッカー・J1のヴィッセル神戸は、新シーズンの始動日となる9日、トップチームメンバーとスタッフ、および、選手の背番号を発表した。吉田孝行氏が退任し、昨年までサンフレッチェ広島を率いていたドイツ人のミヒャエル・スキッベ氏のもとで、タイトル奪還を目指すことになった、ヴィッセル。新戦力では、清水エスパルスから移籍加入した元日本代表MF乾貴士選手が14番を担う。ベガルタ仙台で活躍後、4シーズンぶりに神戸に戻