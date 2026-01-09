グリーンヒルズ津山津山市大田午前9時ごろ 気象台は岡山・香川に強い寒気が流れ込む見込みとして、積雪や路面の凍結による交通障害に注意を呼び掛けています。 9日午前9時ごろの、津山市のグリーンヒルズ津山では、ツバキの葉にうっすらと雪が積もりました。 9日朝の最低気温は津山市で-0.1℃、真庭市の上長田で-5.5℃、香川県綾川町の滝宮で-3.0℃を記録しました。 岡山・香川の地方気象台は1