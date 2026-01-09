兵庫県神戸市出身の松原タニシさんが、地元ラジオ番組にて「事故物件あるある」を語りました。（左から）ワタナベフラワー・ギターのイクロー、松原タニシさん、ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ、ベースのムサ☆☆☆☆「事故物件住みます芸人」として広く知られる松原さん。これまで、北海道・東京・大阪・沖縄など、日本各地の事故物件に住んできたそう。約13年ものあいだ事故物件に住んでいるといい、自身の体