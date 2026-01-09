東京でサウナを利用中の夫婦が死亡した火災を受け、北九州市は市内の全てのサウナ施設に対し緊急の安全点検を始めました。9日朝は、北九州市門司区のサウナのある温浴施設で緊急点検が行われました。保健所と消防局の職員合わせて6人が施設に入り、サウナ室内の目につきやすいところに非常用のブザーがあるか、扉の開閉方法、避難経路など、19項目を確認しました。今回の点検は東京・赤坂の個室サウナ店の火災で夫婦が死亡し