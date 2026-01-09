今日9日は全国的に厳しい寒さとなっています。午後も気温は上がりにくいため、外出の際は寒さ対策をなさってください。3連休はこの冬一番の寒波が襲来します。11日は西日本から気温がぐっと下がり、12日も凍えるような寒さでしょう。冬の嵐と厳しい寒さにご注意ください。今日9日は全国的に厳しい寒さ今日9日は日本付近は冬型の気圧配置はいったんゆるみ、西から高気圧に覆われています。日本海側の雪は弱まりつつあり、太平洋側を