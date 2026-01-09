神戸が百年構想リーグの新ユニフォームを発表ヴィッセル神戸は1月9日、明治安田J1百年構想リーグで着用する新しいユニフォームデザイン、およびユニフォームパートナーが決定したと発表した。コンセプトは「STRIPES FOR THE FUTURE」。伝統のストライプデザインをベースに、前面には下から上へと濃くなるドットグラデーションを配置。積み上げてきた歴史を継承するとともに、より高みを目指し、未来へ新たな一歩を踏み出す強い