過度の飲酒はアルコールを分解する役割を持つ肝臓にダメージを与えることが知られていますが、肝臓と密接に関わる「腸」に及ぼす影響についてはあまり理解されていません。アメリカの研究チームがマウスを用いて行った新たな研究では、たった3日間過度な飲酒をするだけで即座に腸への悪影響が生じることが示されました。Unraveling the gastrointestinal tract's response to alcohol binges: Neutrophil recruitment, neutrophil