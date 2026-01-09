「REVONIA（レボニア）全自動コーヒーメーカー」 ●コーヒー好きにとって、必要不可欠なものといえば、何と言っても「自宅で淹れたての一杯を楽しめる環境」ですよね。今回は、コンパクトサイズながら本格的なコーヒーやエスプレッソが楽しめる、最新コーヒー家電をピックアップしました。 まずご紹介するのは、国内家電ブランド・エスケイジャパンの「REVONIA（レ