７日、「世界市長対話・ハルビン」のメイン対話イベント会場で、「世界市長対話・ハルビンイニシアチブ」を発表するゲスト。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月9日】中国黒竜江省ハルビン市で7日、国際交流イベント「世界市長対話・ハルビン」のメイン対話イベントが開催され、国内外から参加したゲストが、氷雪産業の発展や都市ガバナンスについて各都市の経験を共有した。７日、「世界市長対話・ハルビン」の