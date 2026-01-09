フリーの新井恵理那アナウンサーが、沖縄の旅行ショットを投稿した。９日に自身のインスタグラムを更新し「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃（そろ）いになるなら…と着ちゃいました！むちむちｂｏｄｙ！気分あがりました☆」と、恥ずかしがりながらもテンションアップ。「冬の旅行は沖縄へ♪あたたかくて過ごしやすく、気持ちもほぐれて好きでしたよ」と気候について伝えた。赤ちゃんとおそろいの、モノト