江蘇省徐州市豊県の電動三輪車メーカーの作業場で車両を組み立てる作業員。（２０２５年１０月１６日撮影、徐州＝新華社記者／毛俊）【新華社北京1月9日】中国国家統計局が9日発表した2025年12月の生産者物価指数（PPI）は前年同月比1.9％低下し、下げ幅は前月から0.3ポイント縮小した。前月比では0.2％上昇し、上げ幅は前月から0.1ポイント拡大した。