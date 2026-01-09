俳優の石田ゆり子（56）がトレーニング動画を投稿し、反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子、トレーニング中の動画＆自宅の様子飼い猫との日常をInstagramで公開している石田。猫と一緒に写る様々な雑貨が置かれた部屋や、干している洗濯物など、飾り気のない様子を発信している。石田ゆり子、トレーニング動画を投稿し反響8日はエクササイズ用のボールを使った動画を公開。「2026年の幕開け。いろんなことがあります