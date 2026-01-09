TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が8日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。自動車運転免許証の更新講習を受けたことを報告した。山口氏はアルコール依存症のため18年5月から19年4月まで専門病院で入院治療を受け退院し、翌5月からは通院治療を続けた。ただ、20年9月22日に酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、その後東京区検に略式起訴された。23年3月には、アルコー