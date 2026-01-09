ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏（53）が所有（馬主登録名はSNSグループ）し、10日の中山9R・黒竹賞（3歳1勝クラス、中山ダート1800メートル）の出走が確定していたイッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が9日、右前肢フレグモーネ（傷腫れ）のため馬番発表前に出走を取り消した。昨年10月19日に東京ダート1600メートルの新馬3着後、12月13日に中山ダート1800メートルの未勝利で1番人気に応え、5馬身