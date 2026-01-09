クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、sitatte sapporo店、札幌ポールタウン店、札幌ル・トロワ店、千歳アウトレットモール・レラ店、マルヤマ クラス店の5店舗にて、14日より期間限定で『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』を販売する。【写真】パーティーにぴったり！『バレンタイン ミニ ボックス（20個）』『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道』シリーズは、北海道の食材や名産