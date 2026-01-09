アメリカ・カリフォルニア州で、人気トレーディングカードを狙った窃盗や強盗事件が相次いでいる。あるカードショップでは、5人組がバール片手に店に現れ、ショーケースを破壊…高額カードを盗んでいった。同日、別の店ではカードショップから出てきた客を狙った強盗も発生。警察は関連を捜査している。5人組がカードショップで窃盗アメリカ・カリフォルニア州では、“トレカドロボー”が相次いでいる。4日未明に店に到着した警察