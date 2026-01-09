お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（36）が、8日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。かつて交際相手に“絶対見せなかった”ことについて語った。2024年に結婚、昨年には第1子が誕生した相方・阪本に影響され、婚活を始めたという中谷。「今、同期で独身で残ってるのが、男性ブランコの平井（まさあき）、ZAZYの3人だけになって」と説明すると、海原ともこは「あーなるほど」となぜか納得