「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）日本相撲協会は９日、東京・両国国技館で取組編成会議を行い、初日、２日目の取組を決めた。両横綱は不安を抱えている。豊昇龍（立浪）は冬巡業終盤から左膝にサポーターをつけ、通院していることを明かしていた。初日は小結若元春（荒汐）、２日目一山本（放駒）の挑戦を受ける。大の里は昨年九州場所は左肩鎖関節脱臼で途中休場。稽古総見でも万全には遠い状態だった。初