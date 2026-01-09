桃田賢斗バドミントン男子シングルスの元世界王者、桃田賢斗（NTT東日本）が9日、昨年12月30日に結婚したとマネジメント会社を通じて発表した。自身のインスタグラムでも公表し「人生の新たなスタートとしてより一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます」とコメントした。31歳の桃田は2018年に日本男子として初の世界選手権制覇と世界ランキング1位を達成。19年に世界選手権を2連覇した。現在は所属先でコ