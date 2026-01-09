大阪市の通天閣付近の食肉店で火事があり、現在も消火活動が続けられています。消防と警察がけが人がいないか確認を進めています。【映像】現場付近の様子午前10時半すぎ、大阪市浪速区恵美須東の食肉の卸売店で「煙が出ている」と警察に通報がありました。現場は観光名所の通天閣そばにある3階建てビルで、2階付近から出火し、現在も消火活動が続いています。警察によりますと、このビルの関係者らは避難できているとの情