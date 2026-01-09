昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で行われた。香葉子さんは終戦直前の45年に同町に疎開した経験があり、穴水町出身の大相撲の元小結遠藤の北陣親方（35）も参列した。北陣親方は「2013年、デビューした場所後に、東京で穴水会があって、そこで初めてお会いしました。応援しているから頑張ってね、と声を掛けてくださいました」と話し