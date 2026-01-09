8日に発生した山梨県の山火事は、発生から24時間以上経った9日午前現在も延焼が続いています。火は住宅まで約150メートルの地点に迫っていて、現在も消火活動が続いています。山梨・上野原市の現場周辺からフジテレビ社会部・佐竹潤記者が中継でお伝えします。8日午前10時45分ごろ、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火災は24時間以上経過した今も延焼しています。9日朝から自衛隊のヘリも加わって消火活動が行われ