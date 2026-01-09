東京都大田区大森北のマンションの一室で男性が死亡しているのが見つかった殺人事件で、遺体には刺し傷や切り傷が１０か所以上あったことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、何者かが強い殺意を持って襲ったとみて調べている。同庁は９日、死亡した男性は、部屋の住人で音響設備会社社長、河嶋明宏さん（４４）と判明したと発表した。河嶋さんは８日午前、３階にある自宅のダイニングキッチンで血を流して倒れている